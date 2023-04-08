Влада Бєлгородщини заявляє про обстріл, від якого загинули корови
Сьогодні, 8 квітня, селище Архангельське у Бєлгородській області потрапило під артилерійський обстріл. Влада регіону вказує, що ЗСУ обстріляли околиці та заявляє про руйнування
Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у telegram.
За словами посадовця, від артилерійського обстрілу постраждало селище Архангельське - 12 снарядів потрапили у будівлю місцевого фермерського господарства.
Зазначається, що серед цивільних місцевих мешканців ніхто не постраждав, однак загинули 10 голів великої рогатої худоби.
У будівлі ферми зруйновано стіни, покрівлю в корівнику та зерносховище.
На місце прибули аварійні служби.
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