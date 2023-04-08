Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у telegram.

За словами посадовця, від артилерійського обстрілу постраждало селище Архангельське - 12 снарядів потрапили у будівлю місцевого фермерського господарства.

Зазначається, що серед цивільних місцевих мешканців ніхто не постраждав, однак загинули 10 голів великої рогатої худоби.

У будівлі ферми зруйновано стіни, покрівлю в корівнику та зерносховище.

На місце прибули аварійні служби.