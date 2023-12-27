У РФ заявили про намір розмістити нові гаубиці на кордонах із Фінляндією та Норвегією

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву керівника російської державної корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

За його словами, випробування нових самохідних артилерійських установок "Коаліція-СВ" вже завершено, наразі розпочато їхнє серійне виробництво. Першу партію мають виготовити до кінця 2023 року.

"Я думаю, що вони з'являться там (у Північному військовому окрузі, - ред.) найближчим часом, оскільки гаубиці такого класу потрібні для забезпечення переваги над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби", - сказав Чемезов.

У 2021 році президент РФ Володимир Путін змінив статус російського Північного флоту, зоною відповідальності якого була переважно російська Арктика, на Північний військовий округ, включивши до нього також Мурманську область, яка межує з Фінляндією та Норвегією.

Довідка. "Коаліція-СВ" - російська 152-мм самохідна артилерійська установка зі швидкострільністю понад 10 пострілів на хвилину. Максимальна дальність вогню: 40 км для звичайних снарядів та 70 км - для активно-реактивних.