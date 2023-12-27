У РФ заявили про намір розмістити нові гаубиці на кордонах із Фінляндією та Норвегією
У Росії заявили, що планують розмістити нові гаубиці "Коаліція-СВ" у Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією
Про це пише Reuters, посилаючись на заяву керівника російської державної корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.
За його словами, випробування нових самохідних артилерійських установок "Коаліція-СВ" вже завершено, наразі розпочато їхнє серійне виробництво. Першу партію мають виготовити до кінця 2023 року.
"Я думаю, що вони з'являться там (у Північному військовому окрузі, - ред.) найближчим часом, оскільки гаубиці такого класу потрібні для забезпечення переваги над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби", - сказав Чемезов.
У 2021 році президент РФ Володимир Путін змінив статус російського Північного флоту, зоною відповідальності якого була переважно російська Арктика, на Північний військовий округ, включивши до нього також Мурманську область, яка межує з Фінляндією та Норвегією.
Довідка. "Коаліція-СВ" - російська 152-мм самохідна артилерійська установка зі швидкострільністю понад 10 пострілів на хвилину. Максимальна дальність вогню: 40 км для звичайних снарядів та 70 км - для активно-реактивних.
- Раніше стало відомо, що Росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабної військової реформи. Таким чином РФ готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО.
- 17 грудня Путін заявив, що після вступу до НАТО у Фінляндії можуть виникнути проблеми з РФ. Також він анонсував створення Ленінградського військового округу.
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