Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО

ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО

9 жовтня, 2023 понедiлок
06:25
Світ Путін

Росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабної військової реформи

Причини такого реформування проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, на російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів 8 жовтня опубліковано підготовлений міноборони Росії указ президента. Він пропонує позбавити Північний флот (ПФ) статусу "міжвидового стратегічного територіального об’єднання". 

Російські пропагандистські державні ЗМІ повідомляють: ця пропозиція вказує, що НФ більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу. Вони припускають, що НФ і чотири його регіони (Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області та Ненецький автономний округ) передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу.

Російський військовий аналітик Юрій Федоров зазначив: відновлення Ленінградського військового округу свідчить про те, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО загалом.

2010 року російські військові об’єднали Московський і Ленінградський військові округи в Західний військовий округ. Міноборони РФ створило Північний флот 2014 року з території Західного військового округу, а президент Росії Володимир Путін з 1 січня 2021 року зробив НФ військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в грудні 2022 року запропонував відтворити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу і підтвердив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи активно формуються.

Рішення міністерства оборони про перерозподіл зброї масового знищення вказує на те, що Росія вбачає необхідність реструктуризувати свої сили проти НАТО. Також РФ, імовірно, прагне облаштувати позиції на фінському кордоні. Хоча залишається незрозумілим, як РФ зможе мобілізувати, навчити та організувати ці сили в новий військовий округ, – зауважують в ISW.

  • В Інституті вивчення війни розповіли, що російські окупаційні війська посилили мінування в районі Роботиного та Вербового. 
Читайте також:
8 жовтня, 2023 неділя
РФ вдається до тактики "білого шуму", щоб приховати причетність до обстрілу Грози на Харківщині та геноцид проти цивільних
поліція ілюстративне
8 жовтня, 2023 неділя
На Одещині узяли під варту "смотрящих" за містом Чорноморськ
8 жовтня, 2023 неділя
Українську парамедикиню Тайру прооперували у Німеччині
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
08:00
Аналітика
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
РПЦ скотилася в єресь і відступила від науки Христа
07:59
Оновлено
на фото військові ЗСУ
Російська армія за добу втратила 2 танки, 3 БМП та 350 військових, - Генштаб ЗСУ
07:53
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
ЦАГАЛ завдав ударів по Сектору Газа: цілі - командні пункти ХАМАС і будинки бойовиків
07:22
російський атомний підводний човен
Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters
06:37
В УЄФА вирішили змінити "правило виїзного голу" в єврокубках
УЄФА переносить заплановані на жовтень міжнародні матчі, які мали відбутися в Ізраїлі
05:41
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі внаслідок атак ХАМАС загинули щонайменше четверо громадян США
03:59
ООН
Після екстреного засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не було прийнято, - CNN
03:47
Ентоні Блінкен
Блінкен не вважає, що напад на Ізраїль пов'язаний з фокусом Заходу на Україні
03:32
США Ізраїль
Ізраїль запросив у США високоточні бомби та системи ППО, - CNN
03:11
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, щоб утримати ЗСУ
02:52
Ріші Сунак
Велика Британія пообіцяла допомогти Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС
02:29
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту зросли на 3% після подій в Ізраїлі
02:09
Ізраель Палестина
Бойовики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, постраждала дитина
01:47
фейк
РФ запустила новий фейк: ХАМАС нібито використовує українську зброю
01:35
Херсонщина
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
01:27
ЗСУ
Армія РФ намагається посилити бойові сили на Лимано-Куп'янському напрямку, - Євлаш
01:13
На фото прапор ОАЕ
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
01:05
Оновлено
"Кривбас" - "Чорноморець" 1:0
"Кривбас" обіграв "Чорноморця": результати та розклад усіх матчів 10 туру УПЛ
00:55
Іран
Іран протягом кількох тижнів допомагав планувати напад на Ізраїль, - The Wall Street Journal
00:24
Оновлено
землетрус
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 2 445
00:10
Емблема ЦАГАЛу
Ізраїльські командос схопили заступника палестинського комбрига. ХАМАС визнав, що утримує 130 заручників, - Jerusalem Post
2023, неділя
8 жовтня
23:25
Запорізька АЕС
За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС
22:47
Прапор Ізраїлю
"Епоха перемовин з дикунами завершилася". Влада Ізраїлю вважає ХАМАС жорстокішим за ІДІЛ й вирішила його "повністю стерти"
22:13
Середмістя Малина після ракетного удару РФ. Ранок 7 березня 2022 року
На Житомирщині відновили 63% пошкодженого росіянами житла
21:41
Ексклюзив
Прапор Словаччини
Єдина можливість для Фіцо створити уряд- це домовленість з Пеллегріні, - політолог Дулеба
21:30
Володимир Зеленський
Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський
21:19
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
21:00
Огляд
безпілотник, дрон
Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
20:39
Ексклюзив
Китай
"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
20:35
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України
20:06
Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута
19:55
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі
19:52
Огляд
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
19:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що зробив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party
19:35
Ексклюзив
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану або іншої сторони, - політолог Пелліверт
19:03
Радіо Свобода Киргизстан
"Медсестрою чи кухаркою". Мігранток з Киргизстану в Росії вербують на війну проти України
18:59
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
18:50
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС відмовився від перемовин за посередництва Єгипту щодо ізраїльських заручників, - ЗМІ
18:34
Оновлено
Херсонщина ,війна з росією
Росіяни вдарили по околиці Херсона: 11-річна дівчинка у комі
18:32
олігарх долар
Війна в Ізраїлі може спричинити підвищення попиту на золото та долар, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV