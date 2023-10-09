ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО

Причини такого реформування проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням, на російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів 8 жовтня опубліковано підготовлений міноборони Росії указ президента. Він пропонує позбавити Північний флот (ПФ) статусу "міжвидового стратегічного територіального об’єднання".

Російські пропагандистські державні ЗМІ повідомляють: ця пропозиція вказує, що НФ більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу. Вони припускають, що НФ і чотири його регіони (Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області та Ненецький автономний округ) передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу.

Російський військовий аналітик Юрій Федоров зазначив: відновлення Ленінградського військового округу свідчить про те, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО загалом.

2010 року російські військові об’єднали Московський і Ленінградський військові округи в Західний військовий округ. Міноборони РФ створило Північний флот 2014 року з території Західного військового округу, а президент Росії Володимир Путін з 1 січня 2021 року зробив НФ військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в грудні 2022 року запропонував відтворити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу і підтвердив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи активно формуються.

Рішення міністерства оборони про перерозподіл зброї масового знищення вказує на те, що Росія вбачає необхідність реструктуризувати свої сили проти НАТО. Також РФ, імовірно, прагне облаштувати позиції на фінському кордоні. Хоча залишається незрозумілим, як РФ зможе мобілізувати, навчити та організувати ці сили в новий військовий округ, – зауважують в ISW.