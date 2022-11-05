У Римі й Мілані проходять демонстрації на підтримку миру в Україні
В Італії пройшли багатотисячні акції на честь України, у Римі - на підтримку миру, а в Мілані за те, "щоб підтримати український народ і його опір"
Про це повідомляє La Stampa.
Зазначається, що до акції "Європа за мир" в Римі приєдналися профспілки, громадські та релігійні об'єднання, Італійська мережа роззброєння, Спільнота Святого Егідія, Грінпіс та інші громадські організації Італії.
Мітинг в столиці Італії позиціюють як неполітичний. Разом з тим серед присутніх - лівоцентристська "Демократична партія" (PD) та популістський "Рух 5 зірок" (M5S), лідери яких Енріко Летта та Джузеппе Конте, відповідно, беруть участь у заході.
Зазначається, що Джузеппе Конте, вважає, що мир треба "будувати, розуміючи причини іншого, також беручи до уваги інтереси Росії".
Тим часом на демонстрації "Слава Україні" в Мілані активісти виступають за те, "щоб підтримати український народ і його опір, щоб підтвердити, що мир не може бути досягнутий капітуляцією".
- 4 листопада міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що новий уряд Італії прем'єрки Мелоні планує схвалити шостий пакет військової допомоги для України від початку російського вторгнення.
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