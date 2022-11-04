Італія готується схвалити шостий пакет військової допомоги Україні
Новий уряд Італії прем'єрки Мелоні планує схвалити шостий пакет військової допомоги для України від початку російського вторгнення
Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на заяву міністра оборони Гвідо Крозетто.
"Єдине, чого ми не можемо зробити в такий складний час, як той, який ми зараз переживаємо, це втратити зв'язок з нашими міжнародними союзниками, ЄС та Північноатлантичним альянсом. Тому є лише один спосіб діяти та вирішувати. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про направлення нової військової допомоги", - сказав він.
За його словами, цей крок відповідав би запевненням Мелоні перед союзниками Італії в НАТО та ЄС, що її нова адміністрація не порушить зв’язки з рештою Заходу щодо України.
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка є лідеркою правої партії "Брати Італії", що перемогла на виборах у парламент. Після перемоги на виборах в Італії вона пообіцяла підтримку Україні. Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.
- 20 жовтня Мелоні відреагувала на слова Берлусконі, який звинуватив Зеленського у війні заявою про те, що "Італія ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною нацією".
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