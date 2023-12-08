У Римі з показу фільму "Захар Беркут" стартує Фестиваль українського духовного кіно

Про це повідомили на facebook-сторінці собору Святої Софії в Римі.

У перший день фестивалю працює історична секція. Окрім пригодницької історичної стрічки "Захар Беркут", глядачам представлять історичні драми "Чорний ворон" та "Поводир".

Офіційна церемонія відкриття фестивалю відбудеться у суботу, 9 грудня, за участі посла України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені Андрія Юраша, президента релігійного товариства "Свята Софія" протоієрея Марка Ярослава Сенегана, а також сценариста і продюсера художнього фільму "Буча" Олександра Щура.

Відтак відбудеться допрем'єрний показ воєнного трилера "Буча", прем'єра якого запланована на лютий 2024 року, та історичної драми "Щедрик".

У неділю, 10 грудня, відвідувачі фестивалю зможуть переглянути мультфільм "Микита Кожум'яка", комедію "DZIDZIO Перший раз" та фільм-мюзикл "Гуцулка Ксеня".

Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ України, Державного агентства України з питань кіно та Релігійного товариства "Свята Софія" собор".