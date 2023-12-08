У Римі з показу фільму "Захар Беркут" стартує Фестиваль українського духовного кіно
Фестиваль українського духовного кіно відбувається 8 – 10 грудня в залі релігійного товариства "Свята Софія" у Римі
Про це повідомили на facebook-сторінці собору Святої Софії в Римі.
У перший день фестивалю працює історична секція. Окрім пригодницької історичної стрічки "Захар Беркут", глядачам представлять історичні драми "Чорний ворон" та "Поводир".
Офіційна церемонія відкриття фестивалю відбудеться у суботу, 9 грудня, за участі посла України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені Андрія Юраша, президента релігійного товариства "Свята Софія" протоієрея Марка Ярослава Сенегана, а також сценариста і продюсера художнього фільму "Буча" Олександра Щура.
Відтак відбудеться допрем'єрний показ воєнного трилера "Буча", прем'єра якого запланована на лютий 2024 року, та історичної драми "Щедрик".
У неділю, 10 грудня, відвідувачі фестивалю зможуть переглянути мультфільм "Микита Кожум'яка", комедію "DZIDZIO Перший раз" та фільм-мюзикл "Гуцулка Ксеня".
Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ України, Державного агентства України з питань кіно та Релігійного товариства "Свята Софія" собор".
- Зйомки фільму "Буча" - драми, яка розповідає про страшні події, які відбулись на Київщині під час російської окупації у лютому-квітні 2022 року, завершили восени 2023 року.
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