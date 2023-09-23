В Україні завершили знімати художній фільм "Буча"

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Зйомки стрічки проходили у Київській області у березні та квітні 2022 року і зайняли 28 знімальних днів. Останні кадри були зафільмовані на Говерлі у серпні цього року. Певний час зайняв і процес отримання дозволів у родичів загиблих та учасників тих подій.

"Трагедія, яка відбулася у містечку поблизу Києва, сколихнула весь світ. Кіно – це один із потужних інструментів, який зможе донести важливі меседжі іншим країнам. Росіяни вже зняли і показують пропагандистські стрічки зі своєю версією подій у Маріуполі та Бучі. Є ймовірність, що світ надивиться російських фільмів та прийме їх наративи. Ми маємо доносити істину!", – заявив сценарист і продюсер фільму Олександр Щур.

Сюжет кінострічки розповідає про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускасом - громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживав у Бучі. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.

За словами продюсера, фільм має дві мети: перша – протистояння російській пропаганді, друга – вшанування пам’яті загиблих.

Прем’єра фільму відбудеться восени 2024 року.