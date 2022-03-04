У Рівному чоловік з рушниці розстріляв двох людей, які йому видалися підозрілими

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає Еспресо.TV.



Випадок трапився сьогодні близько 14 години.



"48-річний житель обласного центру, перебуваючи у квартирі за місцем проживання у будинку на вулиці Костромській, через вікно четвертого поверху почав стріляти із рушниці по перехожих. Із його слів, вони видались йому підозрілими", - розповіли у поліції.







Внаслідок отриманих поранень загинули двоє місцевих жителів, 1994 та 1985 років народження. Ще двоє людей, які знаходились поряд, не постраждали.







Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Вирішується питання про затримання зловмисника у процесуальному порядку та внесення відомостей до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ.







Фото: поліція Рівненської області

Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.