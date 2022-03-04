У Рівному чоловік з рушниці розстріляв двох людей, які йому видалися підозрілими
У п'ятницю, 4 березня, у Рівному чоловік через вікно четвертого поверху почав стріляти із рушниці по перехожих, які здались йому підозрілими. Внаслідок інциденту загинули двоє місцевих жителів.
Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає Еспресо.TV.
Випадок трапився сьогодні близько 14 години.
"48-річний житель обласного центру, перебуваючи у квартирі за місцем проживання у будинку на вулиці Костромській, через вікно четвертого поверху почав стріляти із рушниці по перехожих. Із його слів, вони видались йому підозрілими", - розповіли у поліції.
Внаслідок отриманих поранень загинули двоє місцевих жителів, 1994 та 1985 років народження. Ще двоє людей, які знаходились поряд, не постраждали.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Вирішується питання про затримання зловмисника у процесуальному порядку та внесення відомостей до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ.
Фото: поліція Рівненської області
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