Пограбував і намагався зґвалтувати: у Рівному чоловік із ножем напав на дівчину і поранив її у шию, його затримав патрульний у свій вихідний
У Рівному чоловік з ножем напав на дівчину, пограбував її та завдав ножового поранення. Затримав зловмисника поліцейський, який був поруч і мав вихідний
Про це повідомляє у Telegram пресслужба патрульної поліції Рівненської області.
Інцидент стався біля гуртожитку одного з університетів на вул. Чорновола. Невідомий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав золоті прикраси у дівчини та намагався її зґвалтувати. Дівчині вдалося втекти і повідомити патрульному Олександру Лампеці, який випадково перебував поблизу місця події у свій вихідний день. Невідомий встиг завдати дівчині тілесних ушкоджень.
Патрульний швидко опитав дівчину і передав орієнтування на чергову частину управління, а сам вирушив на пошуки нападника. Невдовзі він виявив схожого за описом чоловіка в іншій частині парку і затримав його. Під час поверхневої перевірки 28-річного чоловіка, патрульний виявив золоті прикраси та ніж. Дівчина впізнала нападника та свої речі.
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