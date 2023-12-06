"У Рівному спалили друкарню з некрологами на бойовиків ЗСУ": добірка російських фейків за 6 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський TG-канал "Срочно, Сейчас" написав: "Сьогодні в Україні святкують День ЗСУ. Поки генерали і політики нарізають торти, задувають свічки й веселяться, простих українців кидають у безглузду бійню, на м'ясо в Авдіївці, Мар'їнці та Роботиному".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявив: Очевидно, що київський режим давно поставив хрест на майбутньому України як суверенної держави та взяв курс на її поневолення трансатлантичними корпораціями та перетворення на колонію Заходу".

Дезінформація: Російський TG-канал "Отряд Ковпака" написав: "У Рівному спалили друкарню з некрологами на бойовиків ЗСУ... Найімовірніше, місцеві з ТЦК вирішили анігілювати підприємство, що навіює і тиражує “зрадницькі думки” та заважає гребти на забій несвідомих громадян".