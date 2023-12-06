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"У Рівному спалили друкарню з некрологами на бойовиків ЗСУ": добірка російських фейків за 6 грудня

6 грудня, 2023 середа
23:24
Суспільство Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 6 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Російський TG-канал "Срочно, Сейчас" написав: "Сьогодні в Україні святкують День ЗСУ. Поки генерали і політики нарізають торти, задувають свічки й веселяться, простих українців кидають у безглузду бійню, на м'ясо в Авдіївці, Мар'їнці та Роботиному".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявив: Очевидно, що київський режим давно поставив хрест на майбутньому України як суверенної держави та взяв курс на її поневолення трансатлантичними корпораціями та перетворення на колонію Заходу".

Дезінформація: Російський TG-канал "Отряд Ковпака" написав: "У Рівному спалили друкарню з некрологами на бойовиків ЗСУ... Найімовірніше, місцеві з ТЦК вирішили анігілювати підприємство, що навіює і тиражує “зрадницькі думки” та заважає гребти на забій несвідомих громадян".

  • Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною.
Україна
Росія
Рівне
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
Мар’їнка
Марія Захарова
фейк
Авдіївка
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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