Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
Російська пропаганда поширює інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворог також просуває фейкову інформацію, нібито вже готові документи, щоб Володимир Зеленський і його родина змогли втекти до США. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото "сертифікату" про надання громадянства США президенту України.
"Першоджерелом цієї "новини" є фейкове видання The DC Weekly, яке неодноразово розповсюджувало брехню про президента України та першу леді. Окрім цього, видання не індексується пошуковою системою Google. А авторкою матеріалу є вигадана особа на імʼя Джессіка Девлін, у профілі якої стоїть фото акторки Джудіт Баталіон", - пише ЦПД.
Фото "сертифікату" про надання громадянства США також є фейковим – його номер неможливо знайти в базі даних. Російська пропаганда намагається дискредитувати президента і його родину, а також викликати панічні настрої серед українців.
- Російські ЗМІ у своїх новинах пишуть фейк, що у 14-й ОМБр нібито застрелили психологиню, яка змушувала військових йти в атаку.
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