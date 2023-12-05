Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворог також просуває фейкову інформацію, нібито вже готові документи, щоб Володимир Зеленський і його родина змогли втекти до США. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото "сертифікату" про надання громадянства США президенту України.

"Першоджерелом цієї "новини" є фейкове видання The DC Weekly, яке неодноразово розповсюджувало брехню про президента України та першу леді. Окрім цього, видання не індексується пошуковою системою Google. А авторкою матеріалу є вигадана особа на імʼя Джессіка Девлін, у профілі якої стоїть фото акторки Джудіт Баталіон", - пише ЦПД.

Фото "сертифікату" про надання громадянства США також є фейковим – його номер неможливо знайти в базі даних. Російська пропаганда намагається дискредитувати президента і його родину, а також викликати панічні настрої серед українців.