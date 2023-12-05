Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"

Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"

5 грудня, 2023 вiвторок
16:24
Війна з Росією Володимир Зеленський

Російська пропаганда поширює інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворог також просуває фейкову інформацію, нібито вже готові документи, щоб Володимир Зеленський і його родина змогли втекти до США. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото "сертифікату" про надання громадянства США президенту України.

"Першоджерелом цієї "новини" є фейкове видання The DC Weekly, яке неодноразово розповсюджувало брехню про президента України та першу леді. Окрім цього, видання не індексується пошуковою системою Google. А авторкою матеріалу є вигадана особа на імʼя Джессіка Девлін, у профілі якої стоїть фото акторки Джудіт Баталіон", - пише ЦПД.

Фото "сертифікату" про надання громадянства США також є фейковим – його номер неможливо знайти в базі даних. Російська пропаганда намагається дискредитувати президента і його родину, а також викликати панічні настрої серед українців.

  • Російські ЗМІ у своїх новинах пишуть фейк, що у 14-й ОМБр нібито застрелили психологиню, яка змушувала військових йти в атаку.
Україна
Росія
політика
Володимир Зеленський
фейк
США
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
блокада польсько-українського кордону
5 грудня, 2023 вiвторок
У Єврокомісії вважають неприйнятною польську блокаду кордону з Україною
збитий "Шахед"
5 грудня, 2023 вiвторок
Росія запустила кілька груп "шахедів": ворожі дрони добрались до західних областей, працювала ППО
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 грудня, 2023 п'ятниця
Чи могли переговори з Росією у Стамбулі принести мир?
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
15:48
"Ля Палісіада"
Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
15:40
Ексклюзив
Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров
15:34
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції
15:14
лікар психолог психіатр
В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги
14:57
париж поліція
У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята
14:57
фури на кордоні
Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону
14:45
Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном: шукатиме компромісу щодо вступу України в ЄС, - Politico
14:34
Мінсоцполітики
Кілька благодійних фондів за гуманітарні кошти Мінсоцполітики закуповували товари за завищеними цінами або привласнювали їх, - Слідство.Інфо
14:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $1,2 млрд. Їх спрямують на соцвиплати
14:13
ДБР розслідує імовірні зловживання з виїздом за кордон нардепа від ОПЗЖ
14:07
У Берліні запрацювала виставка, що розповідає про кримських політв'язнів Кремля
14:01
OPINION
Михайло Басараб
Так чи інакше, ми всі посилювали ворожі ІПСО
13:40
Огляд
Як почався, розгортався і зупинився літній контрнаступ України: детальний аналіз від The Washington Post
13:37
Оновлено
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін 6 грудня планує прийняти президента Ірану та відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію
13:33
Оновлено
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранені серед цивільних
13:33
Ексклюзив
НАЗК 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій
13:24
На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується
13:22
екстренка
Голова USAID прибула до Єгипту, аби оголосити про надання $21 млн допомоги населенню Гази
13:06
допомога Україні війна з росіє. ЄС Міноборони України
Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України
12:54
поїзд_Укрзалізниця
Крюківський завод виготовить для Укрзалізниці ще 22 пасажирські вагони за 980 млн грн
12:49
Всеукраїнський радіодиктант
Дві учасниці не припустилися жодної помилки: оголошено результати Радіодиктанту-2023
12:49
землетрус
На Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус
12:46
Зеленський в конгресі США
У конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів
12:44
Ексклюзив
Віктор Орбан
Не слід недооцінювати Орбана, в нього є амбіції та чіткий план, - експерт-міжнародник Тужанський
12:27
Мюнхен аеропорт
У Мюнхені через крижаний дощ скасовують авіарейси та призупиняють залізничне сполучення
12:26
на фото Мар'їнка
Росіяни взяли під контроль більшу частину руїн Мар'їнки, - британська розвідка
12:22
Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму
Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму, - Атеш
12:19
Оновлено
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі вперше у "дзвін пам'яті та надії" задзвонили воїни, які повернулися з полону
12:19
нафта ембарго санкції
РФ втратила €34 млрд через нафтові санкції: це розмір її річного бюджету на безпеку, - CREA
12:04
Вірменія
Вірменія не братиме участі у засіданні ОДКБ у Москві
12:04
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та з інших причин знеструмлено 436 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 5 грудня
12:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Дивна оптимізація: влада почала змінювати закони для вступу в ЄС не з корупції, а з... мови
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV