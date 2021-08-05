У Рівному вночі спалили авто депутата облради
У Рівному правоохоронці встановлюють осіб, які підпалили авто депутата на вулиці Андрія Мельника близько третьої години ночі
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Йдеться, що автомобіль Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. На ньому їздить депутат обласної ради, однак авто належить його рідній сестрі.
Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі почали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України. Зокрема, перевіряють підпал, пов’язаний із депутатською діяльністю потерпілого.
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