У Рівному вночі спалили авто депутата облради

Про це повідомляє пресслужба поліції.



Йдеться, що автомобіль Audi Q5 був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. На ньому їздить депутат обласної ради, однак авто належить його рідній сестрі.



Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.



За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі почали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України. Зокрема, перевіряють підпал, пов’язаний із депутатською діяльністю потерпілого.



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