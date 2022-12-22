У РНБО розповіли, як Захід контролює надану Україні зброю

Про це розповів радник секретаря РНБО, колишній перший заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко, повідомляє Укрінформ.

"Україна спільно із США та Великою Британією використовують логістичне програмне забезпечення, що фіксує кожен зразок озброєння, який надходить. Контролюються канали, якими надходить озброєння, місце, куди воно постачається, де зберігається та де використовується", – пояснив він.

Омельченко додав, що ЄС також створює механізми контролю за озброєнням, а Україною та партнерами дзеркально відстежують всі види озброєнь і боєприпасів, що надсилаються.

За словами радника секретаря РНБО, заяви росіян щодо продажу Україною західного озброєння – це чітко спрямована інформаційна операція.

"Цей наратив вони просувають уже не вперше, але підтверджень цієї інформації ще не було, а вона завжди спростовується", – наголосив він.

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