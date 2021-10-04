У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт Downdetector.



Збій фіксують по всьому світу. Не працюють ні застосунки, ні вебверсії сервісів.



Також не працює Facebook Messenger. Всіма додатками володіє корпорація Facebook.





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