Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Керівництво РФ не буде оголошувати мобілізацію, тому що вони не завершили мобілізацію, яка зараз триває. Не було указу Путіна про припинення мобілізації. Мобілізація у Росії триває прихованим методом. Інтенсивність може бути збільшена шляхом закриття кордонів РФ, підняття віку мобілізованих до 65 років. У Росії будуть приймати рішення про збільшення строку служби в армії до двох років у сухопутних військах, та до трьох років у морському флоті", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ підкреслив, що така тактика керівництва РФ щодо мобілізації - це повернення до традицій Радянського Союзу.

"Ще буде рішення про дозвіл укласти контракт с першого дня після прийняття присяги. Тобто всі строковики армії РФ будуть мати право перейти на контракт, а це означає, що вони можуть бути залучені у військових діях на території України", - додав Ягун.

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