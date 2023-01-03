У Росії до 65 років піднімуть вік мобілізованих та збільшать термін служби в армії, - генерал-майор СБУ Ягун
Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун зазначив, що у Росії досі триває прихована мобілізація
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Керівництво РФ не буде оголошувати мобілізацію, тому що вони не завершили мобілізацію, яка зараз триває. Не було указу Путіна про припинення мобілізації. Мобілізація у Росії триває прихованим методом. Інтенсивність може бути збільшена шляхом закриття кордонів РФ, підняття віку мобілізованих до 65 років. У Росії будуть приймати рішення про збільшення строку служби в армії до двох років у сухопутних військах, та до трьох років у морському флоті", - пояснив Ягун.
Генерал-майор СБУ підкреслив, що така тактика керівництва РФ щодо мобілізації - це повернення до традицій Радянського Союзу.
"Ще буде рішення про дозвіл укласти контракт с першого дня після прийняття присяги. Тобто всі строковики армії РФ будуть мати право перейти на контракт, а це означає, що вони можуть бути залучені у військових діях на території України", - додав Ягун.
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