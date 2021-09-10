У Росії є наміри вести широкомасштабну агресію на Донбасі під час навчань "Захід-2021", - головнокомандувач ЗСУ Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ має наміри провести широкомасштабну агресію проти України на Донбасі
Про це він заявив під час брифінгу, передає РБК-Україна.
Залужний зазначив, що про плани агресора свідчить розміщення РФ додаткових сил біля українського кордону і на території Білорусі для навчань "Захід-2021".
"Це свідчить, що такі наміри, швидше за все, у нашого ворога є", - заявив він.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, в тому числі з території Білорусі.
"ЗСУ готується адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України", - сказав він.
За його словами, провокація можлива на будь-якій ділянці державного кордону, але в першу чергу в зоні ООС.
- Нагадаємо, навчання "Захід-2021" пройдуть 10 по 16 вересня на території і дев'яти полігонах Росії (Кирилівський, Струги червоні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський).
- Із 22 до 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021".
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