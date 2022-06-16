У Росії горить найбільше газове родовище
У Росії на території Уренгойського газового родовища спалахнув трубопровід - стався розрив труби діаметром 1,4 метра
Про це повідомляє NEXTA.
Зазначається, що вибух стався на ділянці "Газпром видобуток Уренгой". Розрив труби діаметром 1,4 метра був між газовими промислами 7-8.
У пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой" заявили, що наразі пожежа локалізована, а "робота ведеться в штатному режимі".
Відомо, що Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси газу становлять до 10 трлн кубічних метрів газу.
- 12 червня у Брянській області РФ намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", невідомі встановили три вибухові пристрої. Відомо, що одним із вибухових пристроїв пошкодив трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу.
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