У Росії хочуть дозволити мобілізовувати судимих за тяжкі злочини

Про це повідомляє BBC.

Згідно з інформацією, комітет Держдуми Росії з оборони схвалив відповідні поправки.

Мобілізувати засуджених за тяжкі злочини в Росії заборонено з 1997 року, коли було прийнято закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у РФ". Ця заборона прописана в частині 4 статті 17 цього закону.

Авторами нової ініціативи стали голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник голови Міноборони Сергія Шойгу – Андрій Картаполов – та його перший заступник Андрій Красов.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.