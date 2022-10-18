У Росії хочуть дозволити мобілізовувати судимих за тяжкі злочини
У Росії дозволять мобілізувати на війну громадян із незнятими чи непогашеними судимостями за тяжкі злочини
Про це повідомляє BBC.
Згідно з інформацією, комітет Держдуми Росії з оборони схвалив відповідні поправки.
Мобілізувати засуджених за тяжкі злочини в Росії заборонено з 1997 року, коли було прийнято закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у РФ". Ця заборона прописана в частині 4 статті 17 цього закону.
Авторами нової ініціативи стали голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник голови Міноборони Сергія Шойгу – Андрій Картаполов – та його перший заступник Андрій Красов.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.36Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе