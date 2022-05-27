English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Росії кілька депутатів Приморського краю зажадали від Путіна вивести війська з України

У Росії кілька депутатів Приморського краю зажадали від Путіна вивести війська з України

27 травня, 2022 п'ятниця
12:43
Світ росія прапор занепад

Група регіональних депутатів Приморського краю вимагає від Путіна негайного виведення військ з України

Про це повідомляє Коммерсант.

Декілька депутатів звернулися до глави держави Володимира Путіна, висловивши позицію, протилежну кремлівській політиці.

"Якщо наша країна не припинить військову операцію, то у нас сиріт стане ще більшою. Ми вимагаємо негайного виведення військ Росії з України", - заявив депутат Законодавчих зборів Леонід Васюкевич.

За інакодумство депутата назвали зрадником, який "ганьбить російську армію та захисників", які нібито що воюють проти "нацизму". Васюкевича разом із його однодумцем Геннадієм Шульгою вигнали із зали.

У підсумку на пропозицію Олексія Козицького зібрання позбавило Леоніда Васюкевича та Геннадія Шульгу права голосу на засіданні.

  • Нагадаємо, 24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні. А 12 травня заступник голови радбезу Росії знову лякав світ ядерною війною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
Росія
війна з Росією
Путін
Читайте також:
обстріл ракетний удар
27 травня, 2022 п'ятниця
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування, рятувальники шукають людей під завалами
Микола Княжицький
26 травня, 2022 четвер
Ініціатори заяви Медведчука думали, що зашкодять Порошенку, а вдарили по Зеленському, - нардеп Княжицький
26 травня, 2022 четвер
Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати 
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.8
    Купівля 34.8
    Продаж 35.93
  • EUR
    Купівля 36.68
    Продаж 38.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
27 травня
13:11
Андрій Мельник
Українці планували почути, як уряд Німеччини допоможе виграти війну, - посол Мельник про виступ Шольца в Давосі
13:11
Держави "Великої сімки" домовилися поетапно відмовитися від вугілля
13:08
Netflix
Netflix почав блокувати користувачів з Росії
12:44
Катував цивільних на Чернігівщині: окупанту оголосили підозру
12:29
Ентоні Блінкен
Замість того, щоб стерти незалежність України, Путін її зміцнив, - держсекретар США Блінкен
12:23
окупанти
На Донеччині й Луганщині окупанти за добу вбили 13 людей, іще 15 поранили
12:03
Маріуполь окупанти
У Маріуполі окупанти роздають газети з пропагандою про нібито взяття ними міста без руйнувань
11:58
ЄС
Греція та Кіпр проти прискореного вступу України в ЄС, але за надання статусу кандидата в разі згоди Єврокомісії, - Euractiv
11:54
Ексклюзив
Донеччина
Загарбники обстріляли житлові будинки Покровська з "іскандерів", є постраждалі, - заступниця мера Ідрісова
11:38
окупанти
У Сєвєродонецьку окупанти захопили готель: ЗСУ знищили двох російських командирів
11:31
Польща
У Польщі за співпрацю з КДБ Білорусі судитимуть колишнього силовика
11:12
долар
Білий дім очікує мінімального впливу дефолту Росії на американську та світову економіку
11:08
Ексклюзив
полонені москалі
Росіяни під час обмінів полоненими більше зацікавлені у своїх строковиках, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов
10:55
Маріуполь загиблі
У Маріуполі з-під завалів колишнього заводу дістали 70 загиблих: їх ховатимуть у братських могилах
10:45
США й Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків, - Bloomberg
10:35
обстріляли водогін
На Донеччині окупанти обстріляли водогін: без води залишилися 11 населених пунктів
10:25
Ексклюзив
Берегова охорона поблизу Одеси
На Півдні ворог відправляє розвідувальні групи переодягнені в однострій ЗСУ, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
10:10
діти війна
У Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинув підліток
10:05
Петро Порошенко
Петро Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії
10:03
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Альтернатива Євросоюзу: Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс
09:54
обстріл
Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів: пошкоджено будинки
09:43
путін
Розвідка: Війна може затягнутися до зими, Путін не хоче здавати свої позиції
09:41
Мая Санду
Президентка Молдови Санду скликає Радбез через зростання цін у країні
09:34
ЗСУ знщили
Близько 29,8 тис. окупантів, 1322 танки, 503 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
09:14
окупанти танк
РФ має дефіцит сучасного озброєння, - британська розвідка
08:48
Естонія
Естонський дитячий журнал Täheke видав випуск українською
08:46
діти війна
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 241 дитина, понад 438 поранено
08:29
літак із військовою допомогою
Генштаб показав, як у Канаді готують літак із військовою допомогою Україні
08:28
обстріл
Росіяни обстріляли Луганщину: пошкоджено близько 50 будинків і відділення поліції, загинуло п'ятеро людей
08:04
Оновлено
обстріл ракетний удар
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування, рятувальники шукають людей під завалами
08:00
Інтерв’ю
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
Ми не можемо мати світ, де великі керують, де сила – це право, - посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
07:38
ЗСУ знищили
РФ втратила в Україні близько 1000 танків, але має перевагу у військових і техніці, - Пентагон
07:25
окупанти рф
Окупанти ведуть активний наступ на Донбасі та намагаються закріпитись у Лимані, є загроза ракетних ударів з Білорусі, - Генштаб ЗСУ
07:08
США конфіскували 100 тис. тонн іранської нафти з російського танкера
07:02
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Росія планувала через суди легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов
06:33
Михайло Подоляк
Третя світова почнеться у разі перемоги Росії, - Подоляк
06:16
Сергій Марченко
Збільшення податків в Україні наразі не передбачається, - Марченко
05:57
"Ліверпуль"
"Ліверпуль" - "Реал": прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
05:28
радбез ООН
Росія та Китай заблокували введення нових санкцій ООН проти КНДР
04:57
Зінченко
Україна все ще жива. Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті, - Зінченко про матч у відборі на ЧС-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV