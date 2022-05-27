У Росії кілька депутатів Приморського краю зажадали від Путіна вивести війська з України

Про це повідомляє Коммерсант.

Декілька депутатів звернулися до глави держави Володимира Путіна, висловивши позицію, протилежну кремлівській політиці.

"Якщо наша країна не припинить військову операцію, то у нас сиріт стане ще більшою. Ми вимагаємо негайного виведення військ Росії з України", - заявив депутат Законодавчих зборів Леонід Васюкевич.

За інакодумство депутата назвали зрадником, який "ганьбить російську армію та захисників", які нібито що воюють проти "нацизму". Васюкевича разом із його однодумцем Геннадієм Шульгою вигнали із зали.

У підсумку на пропозицію Олексія Козицького зібрання позбавило Леоніда Васюкевича та Геннадія Шульгу права голосу на засіданні.

Нагадаємо, 24 травня Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні. А 12 травня заступник голови радбезу Росії знову лякав світ ядерною війною.

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