"У Росії лайно попереду, в минулому і під ногами": ексочільник МЗС Литви про новорічну промову Путіна

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Путін з нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді – лайно попереду, лайно в минулому і під ногами, тож рухатись нікуди не треба", - наголосив ексочільник МЗС Литви.