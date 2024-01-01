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"У Росії лайно попереду, в минулому і під ногами": ексочільник МЗС Литви про новорічну промову Путіна

1 січня, 2024 понедiлок
11:26
Світ Лінас Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс відреагував на новорічну промову російського президента Володимира Путіна, під час якої він пообіцяв "ніколи не відступати"

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Путін з нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді – лайно попереду, лайно в минулому і під ногами, тож рухатись нікуди не треба", - наголосив ексочільник МЗС Литви.

  • Президент Литви Гітанас Науседа напередодні заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, то ймовірність російської агресії проти країн-членів НАТО зросте.
Росія
Володимир Путін
Литва
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