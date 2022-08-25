У Росії ледве не зіткнулися пасажирський і військовий літак
Літаку "Аерофлоту" довелося різко ухилитися в нічному небі Красноярського краю, щоб розійтися з військовим бортом Ту-154
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Сьогодні о третій годині ночі за московським часом у кабіні пілотів Boeing 777 "Аерофлоту", який виконував нічний регулярний рейс SU1706 з Москви до Владивостока, спрацювала система попередження зіткнення з літаком. Також спрацювала аналогічна система землі у авіадиспетчерів.
У цей час борт перебував на висоті 10 тис. метрів в небі Красноярського краю і розходився, як випливає з повідомлення, з військовим Ту-154, який прямував у зустрічному напрямку на висоті 9,5 тис. метрів.
Як пояснило джерело @aviatorshina, між цими літаками відбулося порушення інтервалів, але незначне. Він додав, що загрози зіткнення насправді не було.
В результаті екіпажу Boeing 777 довелося різко брати 200 метрів гору. Таким чином, інтервали були дотримані.
Після посадки Boeing 777 в аеропорту Владивостока на борт "Аерофлоту" піднялися представники Росавіації для з'ясування обставин інциденту, повідомив співрозмовник. Літак вилетів зворотним рейсом SU1707 до Москви із затримкою на одну годину.
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