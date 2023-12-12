У Росії літак з радіоактивним вантажем здійснив аварійну посадку
У ніч на вівторок, 12 грудня, російський літак компанії Utair з 19 кг радіоактивного вантажу, що летів рейсом Москва - Ханти-Мансійськ, здійснив аварійну посадку в аеропорту РФ Внуково
Про це інформує авіаційний ресурс для російської цивільної авіації "Авіаторщина".
За словами російських джерел, літак подав сигнал лиха про несправність шасі близько першої години ночі. На борту перебували 104 пасажири та 19 кг радіоактивного вантажу, що не належить до забороненого.
Зазначається, що літак ще 40 хвилин кружляв у небі та о 01:40 приземлився без пригод. Пасажири та вантаж начебто не постраждали.
Водночас пресслужба Utair спростовує інформацію про аварійну посадку, заявляючи, що літак сів у штатному режимі, а вантаж офіційно оформлений і безпечний для пасажирів та екіпажу.
- За перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.
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