У Росії можуть мобілізувати ще 200 тис. резервістів, - CNN

Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими.

Кремль почав проводити опитування всередині країни, щоб оцінити популярність чергової мобілізації. Наступна хвиля призову, вважають деякі, була б спокійнішою порівняно з першою, коли сам Путін зробив телевізійну заяву, назвавши її "частковою мобілізацією".

За словами чиновників, Путін усвідомлює, наскільки непопулярною була перша мобілізація наприкінці минулого року, коли спалахнули протести і сотні тисяч російських бійців втекли з країни, щоб уникнути призову на військову службу, і він ще не прийняв рішення про чергову мобілізацію.

Але Росії і надалі потрібні солдати, щоб кидати їх у бій.

"Ми не думаємо, що Путін вже вирішив, особливо щодо того, коли це робити, - сказав високопоставлений представник західної розвідки, тому що він майже напевно стурбований суспільним ударом і негативними економічними наслідками".

Дані про те, що російський президент Володимир Путін вивчає можливість додаткової мобілізації ще 200 тис. осіб поспішили спростувати у Кремлі.

Вони є неправдивими, заявив ТАСС речник глави держави Дмитро Пєсков.

"Так. Є недостовірною", — відповів він на запитання агентства, чи є ця інформація настільки ж неправдивою, як і дані про відновлення мобілізації в Росії, що раніше з'явилися.

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