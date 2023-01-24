У Росії можуть мобілізувати ще 200 тис. резервістів, - CNN
Путін розглядає можливість ще однієї хвилі мобілізації із призивом до 200 000 осіб, в Кремлі поспішили спростувати це повідомлення
Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими.
Кремль почав проводити опитування всередині країни, щоб оцінити популярність чергової мобілізації. Наступна хвиля призову, вважають деякі, була б спокійнішою порівняно з першою, коли сам Путін зробив телевізійну заяву, назвавши її "частковою мобілізацією".
За словами чиновників, Путін усвідомлює, наскільки непопулярною була перша мобілізація наприкінці минулого року, коли спалахнули протести і сотні тисяч російських бійців втекли з країни, щоб уникнути призову на військову службу, і він ще не прийняв рішення про чергову мобілізацію.
Але Росії і надалі потрібні солдати, щоб кидати їх у бій.
"Ми не думаємо, що Путін вже вирішив, особливо щодо того, коли це робити, - сказав високопоставлений представник західної розвідки, тому що він майже напевно стурбований суспільним ударом і негативними економічними наслідками".
Дані про те, що російський президент Володимир Путін вивчає можливість додаткової мобілізації ще 200 тис. осіб поспішили спростувати у Кремлі.
Вони є неправдивими, заявив ТАСС речник глави держави Дмитро Пєсков.
"Так. Є недостовірною", — відповів він на запитання агентства, чи є ця інформація настільки ж неправдивою, як і дані про відновлення мобілізації в Росії, що раніше з'явилися.
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