У Росії можуть виникнути проблеми з пальним, - економіст Ус

Про це в ефірі Еспресо заявив кандидат економічних наук Іван Ус.

"Щодо проблем з пальним - вони в Росії цілком можливі. Для того, щоб його отримувати російська нафтопереробна галузь використовувала реагенти, які вона купувала насамперед у США. Через санкції вони їх купувати не можуть", - сказав він.

Ус додав, що виникає ситуація про яку попереджав в 2014-15 роках один із російських фінансистів.

"Він казав про те, що нафта може бути дуже дорогою, але через те, що вона залежить від реагентів, то РФ нічого не отримає від цього. Бо нафту не можна буде переробити у бензин. Це також впливатиме на бензин на АЗС у самій Росії", - підсумував економіст.