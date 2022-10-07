У Росії на військовому аеродромі під Калугою вибухнув безпілотник

Про це повідомив калузький губернатор Владислав Шапша.

"Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону. Постраждалих немає", - повідомив він.

За його словами, вибух стався через падіння безпілотника. Інфраструктура аеродрому та техніка, за його словами, не пошкоджені.

"Загрози роботі немає. На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин того, що сталося", - заявив губернатор.

Відомо, що аеродром "Шайківка" розташований у західній частині Калузької області. Там дислокується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк.

Раніше стало відомо, що Федеральне агентство повітряного транспорту РФ ("Росавиация") продовжило до 16 жовтня режим обмеження польотів для 11 аеропортів біля кордонів з Україною.

Повідомляється, що обмеження торкнулося польотів в наступні аеропорти: Анапа, Бєлгород, Брянськ, Вороніж, Геленджик, Еліста, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону та окупований Сімферополь. Подібні обмеження діють з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

7 жовтня зенітники повітряного командування ''Захід'' на Півдні знищили три ворожі дрони-камікадзе. Лише напередодні ввечері, 6 жовтня, на Півдні один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід'' збив три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136".

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