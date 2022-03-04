У Росії не проти зустрічі Лаврова і Кулеби в Туреччині

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"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії", - сказав Гатілов.

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу запропонував провести зустріч міністрів закордонних справ Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії. Він повинен відбутися з 11 по 13 березня. Чавушоглу заявив, що Лавров підтвердив свою участь у форумі.