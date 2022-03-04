У Росії не проти зустрічі Лаврова і Кулеби в Туреччині
Постпред РФ при штаб-квартирі ООН (Женева) Геннадій Гатілов заявив, що вважає гарною ініціативу Туреччини щодо організації зустрічі Росії та України на рівні очільників МЗС
Про це повідомили РІА Новини,
"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на Дипломатичному форумі в Анталії", - сказав Гатілов.
Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу запропонував провести зустріч міністрів закордонних справ Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії. Він повинен відбутися з 11 по 13 березня. Чавушоглу заявив, що Лавров підтвердив свою участь у форумі.
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