У Росії немає адекватної системи протиракетної оборони, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ну, ви ж бачили, яку паніку ще місяць тому викликала лише перша згадка прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком цих далекобійних ракет. Ми ж бачили, як ледь чи не самі генерали й полковники тягли на дах генерального штабу армії РФ оцю систему "Панцир", яка, до речі, нездатна зупинити удар тих же дронів, які летять на максимально низькій висоті. Так само з тим же "Панциром" вони тягались у Лужники на концерт, куди їх фюрер приїхав чи його двійник. Це колосальна загроза. У Росії немає адекватної системи протиракетної оборони. А знаєте чому? Тому, що вони не готувались до неї. Вони ж тільки кричали, що є якась загроза від НАТО, але прекрасно розуміли, що ніякої загрози немає. А загроза НАТО - їхня придумана демагогія для своєї агресії. Вони не припускали, що Москва чи Петербург можуть бути піддані атаці з повітря. Їм доводиться фактично цю систему створювати з нуля", - зазначив політолог.

Андрій Піонтковський зауважив, цитуючи українське керівництво, західних експертів та політичних діячів, що під час цього весняного наступу ми побачимо багато-багато неочікуваних і приємних для нас сюрпризів.