У Росії немає належного військового керівництва та засобів, щоб утримати окуповані території, - майор США в відставці Спенсер
Є та межа, після якої російський диктатор Володимир Путін припинить війну - можна кидати в топку війни багато людей, залучати озброєння, але результату немає
Про це в ефірі Еспресо заявив майор армії США у відставці та військовий експерт Джон Спенсер.
"Я думаю, є межа після якої Путін може піти з України. Попри слабкість режиму, він ще має владу припинити вторгнення і вивести свої війська. Кількість загиблих і поранених росіян вражає. Також дуже багато людей не хочуть вмирати в Україні за Росію - вони втікають, щоб не бути мобілізованими. Є певний наратив - якщо ви змушуєте людей воювати, то мали б бути результати, але їх немає. Росія не має належного обладнання та керівництва, щоб продовжувати боротьбу, утримувати території, які вони завоювали місяцями. Вся ця ситуація тріщить по швах, все це припиниться. Можна кидати в топку війни дуже багато людей, залучати озброєння, але результату немає", - вважає він.
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