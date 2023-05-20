Щороку згадуємо про річницю катастрофи на ЧАЕС. Лише тепер розуміємо, що проблема була не в атомній енергетиці як такій, а у режимі, що тоді панував на території України. Режимі брехні, приписок, пропаганди та неспроможності розв'язувати реальні проблеми, що можуть поставати перед сучасним суспільством.

Але зараз ми збагнули, що справа навіть не у комунізмі як такому (що, звісно, є утопічною фантастичною вигадкою, яку використовують для прикриття власної влади людожерські режими по всьому світові), але у його російській версії.

Наочний приклад являють нам зараз сучасні фізичні та ідейні спадкоємці СРСР, що прагнуть знову силою зброї та терору втягнути нас у цей самий совок.

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Вони захопили Запорізьку АЕС, але за рік окупації не вигадали нічого кращого за хаотичні обстріли, облаштування там артилерійських позицій, та постійних натяків на підрив атомної електростанції у безпосередній близькості як до території ЄС, так і до власної території.

Росіяни захопили Запорізьку АЕС, але за рік окупації не вигадали нічого кращого за хаотичні обстріли, облаштування там артилерійських позицій, та постійних натяків на підрив атомної електростанції у безпосередній близькості як до території ЄС, так і до власної території

Знову тупість, брехня, безвідповідальність. Мабуть, справа все ж у конкретній державі та її народі, яким простіше займатися ядерним тероризмом, аніж просто спробувати жити нормальним життям, розвивати власну економіку та суспільство.

Ця деструктивна сила сидить у них занадто глибоко. Таке враження, що їм некомфортно жити у власному лайні, якщо у лайні лише вони. Тому вони гордо беруть відро, підходять до вигрібної ями, набирають достатню кількість лайна, і з виразом Прометея гордо несуть це "багатство" іншим.

Деструктивна сила сидить у них занадто глибоко. Таке враження, що їм некомфортно жити у власному лайні, якщо у лайні лише вони. Тому вони гордо беруть відро, підходять до вигрібної ями, набирають достатню кількість лайна, і з виразом Прометея гордо несуть це "багатство" іншим

Перетворити усе на руїну, максимально все засмітити, забруднити, перетворити на пустелю — ось те, що приносить їм радість і щастя, наповнює сенсом їхнє порожнє існування.

От у чому "велика культура". От у чому "ідеологія". Ідеологія брудної плями, що хоче забруднити усе довкола. Звісно, брудну пляму не цікавить, яка кому користь буде від тотального забруднення. Головне — більше інших брудних плям довкола.

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Звісно, будуть знаходитися і далі різноманітні діячі, які будуть відкидати цю очевидну логіку. Той же Римський папа буде і надалі закликати порозумітися з брудом, помиритися з брудом. Не розуміючи, що від цього його білий одяг виглядає уже не таким білим.

Але реальність все одно очевидна. І вона така:

1. Московська орда просто хоче знищувати все довкола, що не може захопити.

2. Ядерні технології у руках безвідповідальних варварів несуть лише загрозу для всіх.

3. Єдина адекватна ціль для людства, якщо людство хоче і надалі існувати, — позбавити дикунів інструментів, за допомогою яких ці дикуни можуть знищити всіх інших.

Це найголовніше. Підтверджене практикою і реальністю.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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