У Росії оголосили неробочий тиждень через спалах коронавірусу

Про це передає російський уряд.

“Зараз особливо важливо збити пік нової хвилі епідемії. І в зв’язку з цим з урахуванням обстановки, що склалася, безумовно, підтримую пропозиції про оголошення по всій країні неробочих днів зі збереженням за працівниками зарплати в період з 30 жовтня по 7 листопада включно”, - заявив Путін.

Дні з 4 по 7 листопада, згідно з календарем, вже були вихідними. Фактично до них додалися три неробочих дні. Перерва, за словами влади Росії, має перервати ланцюжок поширення коронавірусу серед населення.

Так, регіони можуть збільшити термін режиму неробочих днів, почавши його раніше чи продовживши настільки, на скільки вважатимуть за потрібне.

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