У Росії оголосили в розшук командувача українських ВМС Неїжпапу

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, з посиланням на заяву МВС РФ.

Правоохоронці заявили, що слідство надало клопотання про заочний арешт Неїжпапи, відповідні матеріали вже надійшли до Хамовницького районного суду Москви.

За цією статтею йому загрожує строк аж до довічного позбавлення волі.

Довідково. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа служить у ВМС України з 1997 року. З квітня 2020 року його було призначено заступником командувача Військово-морських сил, з 2021 року він очолив українські ВМС.