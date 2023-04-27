У Росії оголосили в розшук командувача українських ВМС Неїжпапу
У Росії в розшук оголосили командувача ВМС України віцеадмірала Олексія Неїжпапу, його заочно звинуватили за статтею "Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу"
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, з посиланням на заяву МВС РФ.
Правоохоронці заявили, що слідство надало клопотання про заочний арешт Неїжпапи, відповідні матеріали вже надійшли до Хамовницького районного суду Москви.
За цією статтею йому загрожує строк аж до довічного позбавлення волі.
Довідково. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа служить у ВМС України з 1997 року. З квітня 2020 року його було призначено заступником командувача Військово-морських сил, з 2021 року він очолив українські ВМС.
- Суд Москви заочно взяв під варту начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова за "теракт на Кримському мосту" та журналіста Bellingcat Христо Грозєва за перетин кордону.
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