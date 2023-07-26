У Росії оголосили в розшук українську телеведучу Наталію Мосейчук

Про це пише РІА Новини.

"МВС Росії оголосило про розшук телеведучої українського телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що торік слідчий комітет РФ відкрив справу щодо Мосейчук через заклики до насильства проти російських льотчиків та їх близьких.

За даними росЗМІ, Мосейчук в ефірі висловлювала "чоловіконенависницьку позицію та реальні загрози" щодо росіян.

В Інституті масової інформації нагадали, що Мосейчук в одному з етерів зреагувала на повідомлення про нове бомбардування України. Вона нагадала про відповідальність військовим і їхнім рідним. Зокрема, Мосейчук сказала, що дружини російських окупантів мають “боятися та розуміти, що рано чи пізно” вони овдовіють. А нареченим російських льотчиків порадила “знайти собі чорні хустки”.