У Росії оголосили в розшук українську телеведучу Наталію Мосейчук
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук українську телеведучу Наталію Мосейчук через заклики до насильства проти російських льотчиків та їх близьких
Про це пише РІА Новини.
"МВС Росії оголосило про розшук телеведучої українського телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що торік слідчий комітет РФ відкрив справу щодо Мосейчук через заклики до насильства проти російських льотчиків та їх близьких.
За даними росЗМІ, Мосейчук в ефірі висловлювала "чоловіконенависницьку позицію та реальні загрози" щодо росіян.
В Інституті масової інформації нагадали, що Мосейчук в одному з етерів зреагувала на повідомлення про нове бомбардування України. Вона нагадала про відповідальність військовим і їхнім рідним. Зокрема, Мосейчук сказала, що дружини російських окупантів мають “боятися та розуміти, що рано чи пізно” вони овдовіють. А нареченим російських льотчиків порадила “знайти собі чорні хустки”.
- 3 липня міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього голову Служби безпеки України Василя Грицака.
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