У Росії олімпійцям роздали "темники" з відповідями на запитання про окуповані Крим та Донбас

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російським спортсменам роздали інструкцію про поведінку на Олімпіаді в Токіо. Їх попередили про "ризики провокацій" та надали заготовлені відповіді на питання про Крим, Донбас, харассмент, рух BLM та допінг.

Зокрема, росіянам наказали не обговорювати питання про окуповані РФ українські Крим та Донбас та відповідати, що "спорт повинен залишатися поза політикою".

Також спортсменам заборонили говорити про політику та порадили відповідати на запитання про неї "No comment".

Стосовно допінгових скандалів, росіянам радять казати, що їм "нічого про це сказати, тому що вони в них не приймали участі, а санкції проти збірної Росії повинен коментувати той, хто їх вводив".

Про заборону виступати під прапором Росії спортсменам пропонується говорити, що "вони все одно представляють свою країну, це велика честь і їм хотілося б чути гімн РФ".

У грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд відсторонив збірну Росії від участі у Олімпіаді-2020. Російський прапор та гімн заборонені на Олімпіаді у Токіо, а усі спортсмени з РФ виступатимуть на Іграх у нейтральному статусі.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд підтримав рішення WADA відсторонити Росію від міжнародних змагань на два роки.

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