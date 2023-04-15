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У Росії повідомили про відновлення прямого авіасполучення з Грузією

15 квітня, 2023 субота
02:40
Економіка Georgian Airways

У розклад московського аеропорту "Внуково" з'явився прямий рейс до Тбілісі з 18 квітня, проте згодом зник

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Спочатку представники летовище назвали появу рейсу в розкладі "технічною помилкою".

Та пізніше підтвердили, що наступного тижня із Москви до Тбілісі запустять щоденний прямий рейс авіакомпанії Georgian Airways. Виліт заплановано на 11.45. Час у дорозі становитиме майже 2,5 години.

Керівник грузинського авіаперевізника Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі заявив ЗМІ, що конкретної дати відновлення повітряного сполучення Росії та Грузії наразі немає.

"Чекаємо від уряду Росії указу про поновлення повітряного сполучення. Грузія не припиняла повітряного сполучення і не може самостійно його відновити", - сказав він.

Агентство цивільної авіації Грузії у коментарі Rustavi2. заявило російська сторона не зверталася х проханням про відновлення прямого авіасполучення.

"Ми рішуче заявляємо, що пряме регулярне авіасполучення між Грузією та Росією не здійснюється і статус-кво зазначеної ситуації не змінився. Також хочемо зазначити, що російська сторона не зверталася з проханням про відновлення регулярного авіасполучення", - йдеться в заяві.

На момент публікації рейсу Москва – Тбілісі немає в розкладі ані аеропорту "Внуково", ані авіакомпанії Georgian Airways.

Відзначимо, що авіасполучення між Росією та Грузією перерване з літа 2019 року з ініціативи російської сторони. Причиною санкцій з боку РФ стало загострення відносини після виступу російських політиків у парламенті Грузії. Зокрема, виступ депутата Сергія Гаврилова з місця спікера викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту.

  • Нагадаємо, 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що сподівається на те, що авіасполучення незабаром відновлять. 19 січня голова партії влади "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою. В МЗС України розкритикували цю заяву. 3 лютого Кобахідзе повторив її.
  • Вже наступного дня Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення авіасполучення з Росією.
  • У Європейському Союзі пригрозили, що Тбілісі ризикує потрапити під санкції, якщо ухвалить пропозицію РФ про відновлення польотів.
Росія
Грузія
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