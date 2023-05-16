У Росії пропонують легалізувати депортацію українців із окупованих територій
У РФ хочуть ухвалити поправки про "примусове й контрольоване переміщення людей" із тимчасово окупованих територій у разі "порушень правил воєнного стану"
Відповідну ініціативу подав до держдуми РФ член ради федерації Андрій Клішас, пише ТАСС.
Таким чином окупанти хочуть легалізувати депортацію українців із ТОТ.
За словами російського політика, до держдуми внесено поправки до указів президента РФ Володимира Путіна щодо запровадження так званого воєнного стану в окупованих регіонах України.
"Зокрема, на підставі указів президента РФ на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживають таких заходів як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента РФ, а також примусове та контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не запроваджено", - зазначив Клішас.
Зазначимо, що з 20 жовтня 2022 року Росія запровадила так званий воєнний стан у "ДНР" і "ЛНР", а також у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.
- Президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому зокрема йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ.
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