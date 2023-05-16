Відповідну ініціативу подав до держдуми РФ член ради федерації Андрій Клішас, пише ТАСС.

Таким чином окупанти хочуть легалізувати депортацію українців із ТОТ.

За словами російського політика, до держдуми внесено поправки до указів президента РФ Володимира Путіна щодо запровадження так званого воєнного стану в окупованих регіонах України.

"Зокрема, на підставі указів президента РФ на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживають таких заходів як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента РФ, а також примусове та контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не запроваджено", - зазначив Клішас.

Зазначимо, що з 20 жовтня 2022 року Росія запровадила так званий воєнний стан у "ДНР" і "ЛНР", а також у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.