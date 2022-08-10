У Росії стосовно Запорізької АЕС єдиний шлях - "жест доброї волі", - представник ГУР Юсов
Якщо Росія хоче виглядати непричетною до ядерного шантажу, її війська мають покинути Запорізьку атомну електростанцію
Про це в ефірі Еспресо сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"Запорізька АЕС - найбільша в Європі. Це ядерний об'єкт, який зараз перебуває в руках ядерних терористів. Мова йде про РФ та ПВК "Вагнер", яка не є приватною військовою компанією. Це терористична організація, яка виконує прямі вказівки держави-спонсора тероризму. Весь персонал станції і сама станція в руках цих людей. Весь світ бачив, коли російська військова техніка заїжджають на територію станції та блоків. Є інформація про мінування станції і причетність до цього ПВК "Вагнер", - сказав він.
Юсов заявив, що ситуація є справді загрозливою щодо ядерної безпеки.
"МАГАТЕ заявило, що не має доступу та втратила контроль над нею. В цих умовах у Росії для імітації неприналежності до ядерних погроз і тероризму шлях один - це "жест доброї волі", як свого часу на острові Зміїний. Відійти, відновити міжнародний контроль експертів та України. Для України шлях також зрозумілий - деокупація всієї території країни", - підсумував представник ГУР.
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