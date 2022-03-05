У Росії студентів змушують записувати фейкові відео на підтримку загарбників
Окупанти запускають чергову хвилю безглуздих фейків, щоб виправдати агресію в Україні. Тепер студентів російських вишів примушують записувати відео на підтримку загарбницьких дій російських військ.
Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, передає Еспресо.TV.
"Студентів російських вишів примушують записувати відео в підтримку загарбницьких дій російських військ. Молоді роздають "шпаргалки", з яких потрібно прочитати хвалебний текст", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином ворог сподівається підняти моральний дух населення та знизити градус протестних настроїв всередині країни.
- Нагадаємо, Росія підготувала фейк про "секретну українсько-американську тюрму" для полонених окупантів.
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