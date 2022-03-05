У Росії студентів змушують записувати фейкові відео на підтримку загарбників

Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, передає Еспресо.TV.



"Студентів російських вишів примушують записувати відео в підтримку загарбницьких дій російських військ. Молоді роздають "шпаргалки", з яких потрібно прочитати хвалебний текст", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що таким чином ворог сподівається підняти моральний дух населення та знизити градус протестних настроїв всередині країни.



Нагадаємо, Росія підготувала фейк про "секретну українсько-американську тюрму" для полонених окупантів.



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