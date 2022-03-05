СБУ: Росія підготувала фейк про "секретну українсько-американську тюрму" для полонених окупантів
Служба безпеки попередила про черговий фейк окупантів, які вирішили підготувати сюжет про нібиту секретну тюрму СБУ та ЦРУ на території України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Очікуємо вкиди про діяльність "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців", - йдеться в дописі.
Також окупанти у соцмережах створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади.
На цих сторінках вороги публікують відео, де нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.
Росіяни також ретранслюють росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі.
- Нагадаємо, Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле та 3 радіоканали.
- Крім цього, росіяни поширюють фейк про "позачергове засідання РНБО".
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