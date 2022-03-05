СБУ: Росія підготувала фейк про "секретну українсько-американську тюрму" для полонених окупантів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



"Очікуємо вкиди про діяльність "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль "ув’язнених" для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців", - йдеться в дописі.



Також окупанти у соцмережах створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади.



На цих сторінках вороги публікують відео, де нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.



Росіяни також ретранслюють росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі.



Нагадаємо, Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле та 3 радіоканали.

Крім цього, росіяни поширюють фейк про "позачергове засідання РНБО".