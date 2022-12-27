У Росії усунули з посади генерала ФСБ, який курував розробку та застосування отрут, - The Insider
Генерала, що курував Інститут криміналістики ФСБ, в якому розробляють отрути та співробітників якого пов'язують з отруєнням російських опозиціонерів, відправлено у відставку
Про це повідомляє The Insider.
Начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева відправили у відставку. Він займався Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ-2 ФСБ), в якому розробляють отрути та співробітників якого пов'язують з отруєнням політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова та журналіста та політика Володимира Кара-Мурзи.
Офіційна причина відставки генерала – досягнення пенсійного віку. Однак The Insider із посиланням на свої джерела у спецслужбі стверджує, що Чорновольцева могли звільнити, оскільки ним були незадоволені у Кремлі через витоки інформації.
"Ще два роки тому Едуард Володимирович запевнив керівництво країни, що перекриє всі канали витоків. Але в нашій дірявій системі це практично неможливо", — сказав один із співрозмовників видання.
Водночас інше джерело повідомило, що генерал "дуже жалкував про початок війни в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко".
The Insider пише, що окрім НДІ-2 ФСБ у підпорядкуванні у генерала перебували 8-й Центр ФСБ (захист інформації), Центр спеціальної техніки ФСБ та Управління спеціального зв'язку ФСБ.
Про відставку Черновольцева раніше повідомляло РБК із посиланням на джерела. У публікації йшлося, що він очолював службу, яка займалася "науковими дослідженнями та технічними випробуваннями".
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