У Росії вбили батька очільника пресслужби патріарха РПЦ Кирила

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на правоохоронців Московської області.

Тіло батька журналіста Володимира Легойди знайдено у підмосковному Видному на узбіччі дороги.

"Попередньо встановлено, що підозрюваний напав на потерпілого з метою заволодіння його грошовими коштами. Після вбивства він викрав у пенсіонера 100 тисяч рублів, а тіло чоловіка залишив на узбіччі", - повідомили у Слідчому комітеті Московської області.

Правоохоронці уточнили, що частину викрадених коштів виявлено у квартирі 25-річного підозрюваного. Наразі проводиться його допит.

Підозрюваний зізнався, що дістав ножа і сказав віддати гроші: "Він спробував вирвати у мене ніж. Ми стали боротися. Я його вбив".

Російські телеграм-канали пишуть, що, за попередніми даними, на Романа Легойду напали під час денної прогулянки з онуком. За їхніми даними, йому завдали 18 колото-різаних ран.

Як повідомляє "Медуза", Володимир Легойда відповідає за взаємодію Російської православної церкви з громадськими організаціями та керує пресслужбою патріарха Кирила. Він також очолює редакцію православного журналу "Фома".