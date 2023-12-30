У Росії вбили батька очільника пресслужби патріарха РПЦ Кирила
29 грудня в Підмосков'ї з чисельними ножовими пораненнями виявили тіло батька очільника пресслужби патріарха Кирила Володимира Легойди
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на правоохоронців Московської області.
Тіло батька журналіста Володимира Легойди знайдено у підмосковному Видному на узбіччі дороги.
"Попередньо встановлено, що підозрюваний напав на потерпілого з метою заволодіння його грошовими коштами. Після вбивства він викрав у пенсіонера 100 тисяч рублів, а тіло чоловіка залишив на узбіччі", - повідомили у Слідчому комітеті Московської області.
Правоохоронці уточнили, що частину викрадених коштів виявлено у квартирі 25-річного підозрюваного. Наразі проводиться його допит.
Підозрюваний зізнався, що дістав ножа і сказав віддати гроші: "Він спробував вирвати у мене ніж. Ми стали боротися. Я його вбив".
Російські телеграм-канали пишуть, що, за попередніми даними, на Романа Легойду напали під час денної прогулянки з онуком. За їхніми даними, йому завдали 18 колото-різаних ран.
Як повідомляє "Медуза", Володимир Легойда відповідає за взаємодію Російської православної церкви з громадськими організаціями та керує пресслужбою патріарха Кирила. Він також очолює редакцію православного журналу "Фома".
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