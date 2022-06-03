У Росії відібрали ЧЄ з художньої гімнастики
ЧЄ-2023 з художньої гімнастики, який повинен був пройти в Росії, перенесуть в іншу країну
Про це повідомляє European Gymnastics.
Виконавчий комітет Європейського гімнастичного союзу відкрив тендер на проведення ЧЄ з художньої гімнастики. Прийом заявок на проведення турніру буде відкритий до 24 червня 2022 року.
Змагання мали пройти в Москві у травні 2023 року.
- У березні олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова закликала російських спортсменів не бути інструментом для кремлівської пропаганди.
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