Про це повідомляє російська державна агенція РИА "Новости", - інформує "Еспресо.TV".

Пишуть, що "біолабораторії в Україні" нібито проводять дослідження за гроші інвестфонду Rosemont Seneca, яким керує Хантер Байден.

У РФ помітили "тісний зв'язок" фонду з підрядниками Пентагону. Нібито з компанією Metabiota, яка, як стверджують у РФ, є "основним постачальником обладнання для біолабораторій Пентагону".



Також пропагандисти кажуть, що "безпосередню участь у реалізації програми беруть Агентство США з міжнародного розвитку, фонд Сороса та Центр контролю та профілактики захворювань".

Наукове кураторство цих "лабораторій" веде, як стверджують у РФ, Національна лабораторія у Лос-Аламосі, яка "розробляє ядерну зброю в рамках "Манхеттенського проєкту".



Ба більше, у Росії планують порушити це питання на найвищому рівні: "Парламентська комісія з розслідування діяльності біолабораторій в Україні у пріоритетному порядку розгляне причетність до них фонду Хантера Байдена і фонду Сороса, - повідомив Володін (В'ячеслав Володін, голова Держдуми Росії. - Ред.)", - повідомляє агенція.



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