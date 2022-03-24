У Росії вигадали фейк про причетність до неіснуючих в Україні "біолабораторій" Джорджа Сороса і сина Байдена
Російське міноборони повідомило, що до фінансування "біолабораторій", яких в Україні насправді немає, причетні філантроп Сорос і син президента США Хантер Байден
Про це повідомляє російська державна агенція РИА "Новости", - інформує "Еспресо.TV".
Пишуть, що "біолабораторії в Україні" нібито проводять дослідження за гроші інвестфонду Rosemont Seneca, яким керує Хантер Байден.
У РФ помітили "тісний зв'язок" фонду з підрядниками Пентагону. Нібито з компанією Metabiota, яка, як стверджують у РФ, є "основним постачальником обладнання для біолабораторій Пентагону".
Також пропагандисти кажуть, що "безпосередню участь у реалізації програми беруть Агентство США з міжнародного розвитку, фонд Сороса та Центр контролю та профілактики захворювань".
Наукове кураторство цих "лабораторій" веде, як стверджують у РФ, Національна лабораторія у Лос-Аламосі, яка "розробляє ядерну зброю в рамках "Манхеттенського проєкту".
Ба більше, у Росії планують порушити це питання на найвищому рівні: "Парламентська комісія з розслідування діяльності біолабораторій в Україні у пріоритетному порядку розгляне причетність до них фонду Хантера Байдена і фонду Сороса, - повідомив Володін (В'ячеслав Володін, голова Держдуми Росії. - Ред.)", - повідомляє агенція.
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