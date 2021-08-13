У Росії визнали небажаною роботу бельгійської правозахисної організації

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Зазначено, що їй буде заборонено працювати в Росії, за будь-яку співпрацю з нею громадянам загрожуватиме кримінальне переслідування.



Конкретні причини заборони не розкриваються.



Вказується, що це зроблено для захисту основ конституційного ладу і безпеки країни. Організація буде внесена до реєстру міністерства юстиції, найімовірніше, під 42 номером.



Закон про небажані організації в Росії був ухвалений у 2015 році. Такими Міністерство юстиції має право визнати структури, «які становлять загрозу обороноздатності і безпеці держави або громадському порядку, або здоров’ю населення».



За участь у таких організаціях щодо росіян спершу порушують адміністративні справи, а після кількох таких справ – кримінальні. Сайти таких організацій закон дозволяє блокувати без судового рішення.

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