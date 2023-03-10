Щоб не було сумнівів, в Росії вже шукають історичні приклади, як діяти після воєнної поразки. Аналогії та прийоми виглядають в різних кутах, включно з архівами багатого на катастрофи царського досвіду.

"Ідеальним" варіантом в одному з каналів назвали відповідь царських перемовників на вимогу репарацій японцям після поразки в російсько-японській війні 1904-05 року.

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Відповідь російських уповноважених 12 серпня / 30 липня 1905 року на мирні умови, запропоновані Японією:

"Тільки переможені країни відшкодовують військові витрати, але Росія не переможена. Жодна країна не може визнати себе такою, якщо її територія була ледве атакована ворогом. Навіть якби Японія захопила весь Приморський край, життєві сили Росії не зазнали б жодної шкоди, і вона б продовжувала боротьбу".

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"Тільки якщо переможні японські війська, вторгнуться всередину Росії, тоді нація могла б зрозуміти, чому порушено питання про відшкодування військових витрат".

"Російські уповноважені вважають своїм обов’язком звернути увагу японських уповноважених на те, що навіть на Паризькому конгресі, що відбувся після взяття Севастополя (Кримська війна 1853-56 років), союзники вирішили не порушувати питання про відшкодування військових збитків".

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Одним словом, найбільш кмітливі вже готуються. Але нам такий варіант не підійде. Росія заплатить за все.

Джерело

Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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