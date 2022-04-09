У Росії заборонили показ ще одного європейського футбольного чемпіонату

Про це генеральний продюсер каналу "Матч ТВ" Олександр Тащин повідомив у telegram.

За його словами, чемпіонат Нідерландів, який показували по "Матч ТВ" більше не транслюватиметься у Росії.

"Від сьогодні ми не зможемо показувати на наших каналах чемпіонат Нідерландів.

Права на його показ належать компанії, що перебуває у англійській юрисдикції. З урахуванням накладених Великою Британією санкцій, представники Нідерландів вважають, що змусять правовласника порушити санкційне законодавство, надавши сигнал передачі "Матч ТВ", - написав Тащин.

Раніше у РФ заборонили трансляцію чемпіонатів Англії, Шотландії та Португалії.

4 квітня телеканал "Матч ТВ" перервав пряму трансляцію гри Бундесліги між "Борусією" з Менхенгладбаха та "Майнцом" через борди на підтримку України.

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