У Росії засудили українця за звинуваченням у контрабанді деталей до зенітно-ракетного комплексу
Міський суд Йошкар-Оли визнав громадянина України винним у "спробі контрабанди" деталей російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) і засудив його до 3 років і 4 місяців колонії загального режиму
Про це повідомляє ФСБ Росії.
За даними ФСБ, українець працював на спецслужби України і "спробував організувати контрабанду" головок самонаведення російських ЗРК. При цьому силовики стверджують, що "чоловіка затримали на гарячому".
Також у ФСБ заявили, що в українця були вилучені документи, що підтверджують його зв'язок зі Службою безпеки України.
У результаті суд визнав громадянина України винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30 (приготування до злочину), ч. 1 ст. 226.1 (незаконне переміщення через кордон озброєння, військової техніки, обладнання, яке може бути використане при створенні озброєння і військової техніки) КК РФ.
Суд засудив українця до 3 років і 4 місяців позбавлення волі з утриманням в колонії загального режиму.
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