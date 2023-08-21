Про це йдеться у заяві міноборони РФ.

Там пишуть, що ймовірний запуск безпілотника стався близько 06:50 за московським часом. Його начебто виявили над територією Московської області та знищили засобами радіоелектронної боротьби.

"Втративши управління, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузького району. Постраждалих немає", - додають у міноборони РФ.

Крім цього, о 08:16 там заявили про нібито ще одну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу. Його начебто збила російська ППО над територією Істринського району Московської області.

Збиття безпілотника на підльоті до Москви підтвердив мер міста Сергій Собянін. За його словами, руйнувань та постраждалих внаслідок атаки БПЛА немає.

Закриття аеропортів Внуково і Домодєдово

Як пише РИА Новости, аеропорт Внуково повідомив про введення обмежень на прийом та випуск літаків "з незалежних від нього причин". Зазначається, що частину рейсів перенаправили в інші авіагавані.

Згодом у ЗМІ додали, що рейс "Аерофлоту" з російського міста Єкатеринбург замість московського "Шереметьєво" приземлився у Казані. Коли літак мав розпочати зниження, лайнер розвернувся. Пілот оголосив, що всі аеропорти Москви закриті.

Про обмеження роботи повідомляв і аеропорт Домодєдово. Там заявили, що для забезпечення додаткових заходів безпеки з 6:26 введена тимчасова заборона на прийом та виліт літаків.

О 8:30 роботу аеропортів Домодєдово і Внуково начебто відновили.