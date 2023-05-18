У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди"
РФ погодилася продовжити зернову угоду ще на два місяці, "враховуючи весь комплекс обставин і звернення партнерів". Але ці два місяці "стануть вирішальними"
Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.
"Генсек ООН Антоніу Гутерреш намагається, ми це бачимо. Намагаються його співробітники, періодично вони спілкуються з тими країнами, які запровадили санкції, які перешкоджають нормальному експорту російської сільгосппродукції, але результату поки що ми не бачимо", — розповів міністр.
За його словами, за два місяці подальшу долю "зернової угоди" буде вирішено.
Відомо, що серед основних вимог продовження "зернової угоди" Росія висуває розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив. Також окупанти вимагають відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса".
- 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжили. Відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
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