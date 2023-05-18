Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

"Генсек ООН Антоніу Гутерреш намагається, ми це бачимо. Намагаються його співробітники, періодично вони спілкуються з тими країнами, які запровадили санкції, які перешкоджають нормальному експорту російської сільгосппродукції, але результату поки що ми не бачимо", — розповів міністр.

За його словами, за два місяці подальшу долю "зернової угоди" буде вирішено.

Відомо, що серед основних вимог продовження "зернової угоди" Росія висуває розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив. Також окупанти вимагають відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса".