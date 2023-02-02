Про це він сказав росЗМІ 2 лютого.

"Ми ні до кого з таким проханням не зверталися. Ми виходимо з того, що все необхідне для того, щоби вирішити завдання "спеціальної військової операції", закінчити ту війну... все необхідне маємо",— сказав Лавров.

ОДКБ - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова. Він розкритикував президентку Маю Санду, яка веде країну до НАТО.

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