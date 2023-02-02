У Росії заявили, що не проситимуть країни ОДКБ про допомогу у війні проти України
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру звертатися до країн Організації договору колективної безпеки по допомогу у війні проти України
Про це він сказав росЗМІ 2 лютого.
"Ми ні до кого з таким проханням не зверталися. Ми виходимо з того, що все необхідне для того, щоби вирішити завдання "спеціальної військової операції", закінчити ту війну... все необхідне маємо",— сказав Лавров.
ОДКБ - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що "наступною Україною" може стати Молдова. Він розкритикував президентку Маю Санду, яка веде країну до НАТО.
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