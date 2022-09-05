English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Росії журналіста Сафронова ув'язнили на 22 роки за звинуваченням у державній зраді

У Росії журналіста Сафронова ув'язнили на 22 роки за звинуваченням у державній зраді

5 вересня, 2022 понедiлок
19:57
Світ Іван Сафронов

У понеділок, 5 вересня, Московський суд засудив репортера Івана Сафронова до 22 років позбавлення волі, що стало першим вироком у Росії за державну зраду журналісту з 2001 року

Про це пише The Moscow Times.

Івана Сафронова, журналіста з військової тематики у провідних російських газетах "КоммерсантЪ" і "Ведомости", який продовжував працювати в державному космічному агентстві "Роскосмос", було засуджено за збір секретної інформації про російських військових і передачу її шпигунам на користь Чеської Республіки. 

Репортер заперечує звинувачення і каже, що його переслідування "прямо пов'язане з його журналістською діяльністю". Прихильники вважають цю справу помстою за повідомлення про російські збройні угоди. Зокрема, у 2019 році журналіст написав про продаж Москвою винищувачів Каїру, яка спровокувала дипломатичний скандал

Під час зачитування вироку прихильники Сафронова скандували «свободу» та аплодували журналісту. Команда його адвокатів заявила, що оскаржить вирок, який всього на два роки менший, ніж той, який вимагала прокуратура. 

Напередодні судового засідання в понеділок низка російських ЗМІ, зокрема Meduza, ТВ Дождь, Нова газета Європа та Російська служба The Moscow Times, оприлюднили заяву, в якій виступають за звільнення Сафронова. "Причиною переслідування Івана Сафронова є не "державна зрада", яку не доведено, а його журналістська діяльність", — йдеться у спільній заяві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Росія
журналісти
державна зрада
Читайте також:
російський атомний підводний човен
3 вересня, 2022 субота
Російський атомний підводний човен сплив у Середземному морі, - Bild
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
4 вересня, 2022 неділя
Ф'юрі підхопився з трибун та нокаутував реслера під час шоу в Британії
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.31
  • EUR
    Купівля 39.14
    Продаж 40.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
20:52
окупанти
"Яку батьківщину я захищаю?". Окупант "покаявся" дівчині за війну в Україні, - перехоплення розвідки
20:42
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС
20:39
Маріуполь
У Маріуполі пролунав гучний вибух, — Петро Андрющенко
20:33
Збірна України з волейболу, Україна - Нідерланди
Україна перемогла Нідерланди та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу ЧС з волейболу
20:28
Суд у "справі держперевороту" у Мінську
У Білорусі засудили учасників "справи про держпереворот"
20:14
санкції проти Росії
Різке падіння виробництва. У Росії підготували звіт про наслідки західних санкцій
20:00
ЗСУ
ЗСУ завдали великих втрат росіянам у Херсоні й Куп'янську та вибили противника з перехідних позицій на Донеччині, - Генштаб
19:53
Оновлено
Сумщина
Унаслідок ранкових обстрілів на Сумщині пошкоджені лінії електромереж, 10 будинків мирних жителів і сільрада
19:41
Інфографіка
Нафтогаз
Нафтогаз виплатив членам правління понад пів мільярда, — Олексій Кучеренко
19:23
На фото Каховська ГЕС
Протиправні дії в Херсонській області: російські військові відключили Каховську ГЕС від електромережі, - Генштаб
19:21
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України, - Енергоатом
19:01
Зимова форма для ЗСУ
НАТО на 50% може забезпечити ЗСУ зимовим спорядженням, - Der Spiegel
18:50
Горбатий кит
Учені зафіксували спільну "шлюбну пісню" горбатих китів, між якими було понад 14 тис. км
18:48
На фото Зеленський і Джонсон
Підсумкова розмова. Зеленський поговорив з Джонсоном, який пішов з посади британського прем'єра
18:42
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Комітет Ради підтримав постанову про звернення до країн ЄС щодо заборони шенгенських віз громадянам РФ, - нардеп Наливайченко
18:30
Ексклюзив
НАБУ
Якщо Рада змінить закон і владі не вдасться поставити "свого" керівника НАБУ, нас може чекати римейк конкурсу на очільника САП, - нардеп Юрчишин
18:23
"Ї" як знак незалежності: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі
18:03
Астероїд
Поряд із Землею пролетить надзвуковий астероїд, удесятеро швидший за кулю
17:47
газопровод
Найбільший німецький імпортер газу Uniper заявив про припинення постачань з Росії
17:41
Антонівський міст
ЗСУ тримають під вогневим контролем усі мости Півдня, - Наталія Гуменюк
17:33
на фото: стікерпак" Котики"
"Котики ЗСУ": ілюстратор Сашко Ком’яхов створив військовий стікерпак для месенджерів Telegram та Signal
17:21
Ексклюзив
Денис Шмигаль
До нового року маємо амбіцію виконати всі сім умов, які поставили Україні під час надання кандидатства до ЄС, - Шмигаль
17:04
Правоохоронці посилюють безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош-ха-Шана
Правоохоронці посилюють безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош га-Шана й радять хасидам утриматися від паломництва
17:04
Ексклюзив
Жозеп Боррель
ЄС надалі підтримуватиме Україну, попри шантаж Росії, - Жозеп Боррель
17:00
Динамо - Зоря
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 3-го туру
16:53
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати усіх матчів 3-го туру
16:45
ППО збила ракету
У Вінницькій області пролунали вибухи, працює ППО
16:43
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:39
Ексклюзив
Жозеп Боррель
Путін рухає Україну до ЄС та посилює нашу рішучість побудувати демократичну країну, - Жозеп Боррель
16:38
Президент Егілс Левітс ініціює надання автокефалії Латвійській православній церкві, щоб позбавити її впливу РПЦ
16:36
Ексклюзив
Є відчуття, що противник дуже сильно втомився та втратив ініціативу, - майор ЗСУ Ковальов
16:30
танк
Треба добити 1,5 тис. танків, щоб залишити РФ без танкового кулака, - експерт Defense Express Киричевський
16:27
російський окупант
На Запоріжжі знищено склад окупантів з бюлетенями для псевдореферендуму та базу ФСБ - розвідка
16:25
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін у пастці: він став заручником географії та HIMARS на Півдні України, - політолог-міжнародник Воля
16:19
Ілюстративне зображення. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
"Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції": Зеленський провів розмову з Макроном
15:53
Телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною
15:42
Борис Джонсон
Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
15:10
У Китаї стався землетрус, який забрав життя 21 людини і спровокував зсуви ґрунту
15:04
на фото: зруйнований дім
В Апостоловому на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів окупантів загинула жінка, ще трьох людей поранено
14:58
Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн
Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV