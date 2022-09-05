Про це пише The Moscow Times.

Івана Сафронова, журналіста з військової тематики у провідних російських газетах "КоммерсантЪ" і "Ведомости", який продовжував працювати в державному космічному агентстві "Роскосмос", було засуджено за збір секретної інформації про російських військових і передачу її шпигунам на користь Чеської Республіки.

Репортер заперечує звинувачення і каже, що його переслідування "прямо пов'язане з його журналістською діяльністю". Прихильники вважають цю справу помстою за повідомлення про російські збройні угоди. Зокрема, у 2019 році журналіст написав про продаж Москвою винищувачів Каїру, яка спровокувала дипломатичний скандал

Під час зачитування вироку прихильники Сафронова скандували «свободу» та аплодували журналісту. Команда його адвокатів заявила, що оскаржить вирок, який всього на два роки менший, ніж той, який вимагала прокуратура.

Напередодні судового засідання в понеділок низка російських ЗМІ, зокрема Meduza, ТВ Дождь, Нова газета Європа та Російська служба The Moscow Times, оприлюднили заяву, в якій виступають за звільнення Сафронова. "Причиною переслідування Івана Сафронова є не "державна зрада", яку не доведено, а його журналістська діяльність", — йдеться у спільній заяві.